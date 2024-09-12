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ФСБ предотвратила подрыв железнодорожного моста в Севастополе

15:32 12.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю задержали мужчину, который по заданию спецслужб Украины готовил подрыв железнодорожного моста в Севастополе, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«Установлено, что 51-летний житель города Севастополя посредством переписки в интернет-мессенджере был завербован сотрудником Службы безопасности Украины для выполнения разведывательных заданий по сбору сведений об объектах Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированных в городе, а также объектах транспортной инфраструктуры с целью совершения терактов. По заданию куратора из СБУ мужчина изъял из тайника взрывчатые вещества и взрывные устройства, при помощи которых он должен был совершить террористический акт — подрыв железнодорожного моста на территории Севастополя», — говорится в сообщении.

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