ФСБ предотвратила подрыв железнодорожного моста в Севастополе

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю задержали мужчину, который по заданию спецслужб Украины готовил подрыв железнодорожного моста в Севастополе, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«Установлено, что 51-летний житель города Севастополя посредством переписки в интернет-мессенджере был завербован сотрудником Службы безопасности Украины для выполнения разведывательных заданий по сбору сведений об объектах Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированных в городе, а также объектах транспортной инфраструктуры с целью совершения терактов. По заданию куратора из СБУ мужчина изъял из тайника взрывчатые вещества и взрывные устройства, при помощи которых он должен был совершить террористический акт — подрыв железнодорожного моста на территории Севастополя», — говорится в сообщении.