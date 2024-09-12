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НОВОСТИ

«Роснефть» представила новый туристический маршрут по Оренбургской области

15:54 12.09.2024

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Фото с сайта www.rosneft.ru
Автопутешественники, посещающие Оренбургскую область, смогут воспользоваться новым туристическим маршрутом «Реликтовая жемчужина». Маршрут протяженностью 285 км был разработан компанией «Роснефть» и Министерством экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области и пролегает от Оренбурга до интереснейшего природного объекта – Национального парка «Бузулукский бор».

 «Реликтовая жемчужина» объединяет знаковые достопримечательности Оренбуржья и самые живописные природные ландшафты. По пути автотуристы посетят Национальный парк «Бузулукский бор»   крупнейший реликтовый лесной массив в степной Евразии возрастом около 10 тыс. лет, где растет одно из старейших деревьев России – Царица-Сосна. Автомаршрут также проложен через ценные природные объекты – Дендросад и Боровую опытную станцию, реконструкция которых проводится при поддержке «Оренбургнефти». Туристы посетят знаменитый подвесной мост через реку Урал, соединяющий берега реки, расположенные на разных континентах   в Азии и Европе.   Еще одна интересная достопримечательность маршрута – Святые пещеры в Новосергиевском районе, являющиеся одним из ключевых мест паломничества в регионе.

Маршрут «Реликтовая жемчужина» пролегает вдоль федеральной трассы М-5. Автомобилисты смогут использовать расположенные по пути автозаправочные станции входящей в «Роснефть» «Башнефти», где можно заправить машину гарантированно качественным топливом, отдохнуть в кафе или купить нужные в дороге товары, сувениры и продукцию местных производителей.

Маршрут был представлен публике на оренбургской автозаправочной станции «Башнефти» и в Центре развития туризма Оренбургской области. Участники события получили буклеты с описанием туристических достопримечательностей региона, а среди клиентов заправки провели викторину, в которой разыгрывались сувениры.

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