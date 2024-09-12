«Роснефть» представила новый туристический маршрут по Оренбургской области
15:54 12.09.2024
|Фото с сайта www.rosneft.ru
«Реликтовая жемчужина» объединяет знаковые достопримечательности Оренбуржья и самые живописные природные ландшафты. По пути автотуристы посетят Национальный парк «Бузулукский бор» крупнейший реликтовый лесной массив в степной Евразии возрастом около 10 тыс. лет, где растет одно из старейших деревьев России – Царица-Сосна. Автомаршрут также проложен через ценные природные объекты – Дендросад и Боровую опытную станцию, реконструкция которых проводится при поддержке «Оренбургнефти». Туристы посетят знаменитый подвесной мост через реку Урал, соединяющий берега реки, расположенные на разных континентах в Азии и Европе. Еще одна интересная достопримечательность маршрута – Святые пещеры в Новосергиевском районе, являющиеся одним из ключевых мест паломничества в регионе.
Маршрут «Реликтовая жемчужина» пролегает вдоль федеральной трассы М-5. Автомобилисты смогут использовать расположенные по пути автозаправочные станции входящей в «Роснефть» «Башнефти», где можно заправить машину гарантированно качественным топливом, отдохнуть в кафе или купить нужные в дороге товары, сувениры и продукцию местных производителей.
Маршрут был представлен публике на оренбургской автозаправочной станции «Башнефти» и в Центре развития туризма Оренбургской области. Участники события получили буклеты с описанием туристических достопримечательностей региона, а среди клиентов заправки провели викторину, в которой разыгрывались сувениры.
НОВОСТИ
- 16:12 12.09.2024
- Советник Моди сообщил, что прибыл в РФ с целью лично передать детали переговоров в Киеве
- 16:00 12.09.2024
- В 2024 году почти 1,2 тыс. получивших гражданство РФ лишены его за нарушения закона
- 15:32 12.09.2024
- ФСБ предотвратила подрыв железнодорожного моста в Севастополе
- 15:12 12.09.2024
- КНР и РФ стали главными движущими силами продвижения многополярности в мире — Ван И
- 15:00 12.09.2024
- МВД запросило в военкоматах данные о не вставших на учет натурализованных гражданах
- 14:32 12.09.2024
- В двух областях на севере Украины повреждены объекты критической инфраструктуры
- 14:12 12.09.2024
- Зеленский назвал деструктивным бразильско-китайский мирный план
- 14:00 12.09.2024
- Танкер зацепил железнодорожный мост в Костроме
- 13:52 12.09.2024
- Участники «Миллиона призов» перевели на благотворительность более 73 млн рублей
- 13:32 12.09.2024
- Польша не выплачивает пособия украинцам, чтобы у них был стимул вернуться — Сикорский
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать