За ночь уничтожено 20 украинских БПЛА над 6 регионами РФ
09:00 13.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над 6 регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 20 украинских беспилотных летательных аппаратов. Восемь — над территорией Брянской области, четыре — над территорией Белгородской области, три — над территорией Курской области, по два БПЛА сбито над территориями Смоленской и Орловской областей, один — над территорией Калужской области», — сказали в ведомстве.
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