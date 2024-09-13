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За ночь уничтожено 20 украинских БПЛА над 6 регионами РФ

09:00 13.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над 6 регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 20 украинских беспилотных летательных аппаратов. Восемь — над территорией Брянской области, четыре — над территорией Белгородской области, три — над территорией Курской области, по два БПЛА сбито над территориями Смоленской и Орловской областей, один — над территорией Калужской области», — сказали в ведомстве.

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