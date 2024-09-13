Более 70% внешнеторгового оборота Таджикистана приходится на страны ШОС
10:20 13.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем торговли Таджикистана со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) ежегодно растет и в настоящее время он превышает 70%. Об этом сообщили в министерстве экономического развития и торговли республики.
Как отмечается в сообщении, глава министерства Завки Завкизода озвучил такие показатели на заседании министров экономики стран ШОС, которое проходит в Исламабаде. Также он отметил, что таджикская сторона рассматривает регион ШОС как большой рынок с широкими возможностями. «Республика Таджикистан рассматривает развитие сотрудничества в рамках этой организации как один из приоритетов своей внешней политики», — говорится в сообщении.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон ранее предложил принять стратегию экономического развития ШОС до 2030 года, она была утверждена в 2023 году. В июле 2024 года на саммите ШОС в Астане был одобрен план мероприятий, направленных на стимулирование торговли на пространстве ШОС.
По данным агентства по статистике, внешнеторговый оборот Таджикистана с января по июль текущего года составил более $5 млрд, увеличившись на 27,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самый большой товарооборот у Таджикистана с Россией и Китаем, также в число крупных торговых партнеров входит Казахстан.
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