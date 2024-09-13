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Дизайн-проект станка от Ростеха признан одним из лучших в России

13:06 13.09.2024

Станкостроительный холдинг СТАН Ростеха стал лауреатом национальной премии «Лучший промышленный дизайн России - 2024», организованной Департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы. Дизайн-проект станка модели VMB 55 занял второе место в категории «Дизайн промышленного оборудования», а также стал третьим по результатам народного голосования. Об этом сообщили в госкорпорации.

«Новое поколение станков холдинга СТАН, основанное на российских комплектующих, материалах и программном обеспечении закладывает основы отечественной отрасли станкостроения, укрепляя технологический суверенитет России и способствуя ее экономической безопасности. В первую очередь это касается таких критически важных для нашей страны отраслей, как авиация и двигателестроение. Обновленные дизайнерские решения отвечают потребностям наших ключевых заказчиков и создают компании СТАН узнаваемый образ лидера национальной металлообрабатывающей индустрии», – отметил управляющий директор по станкостроению и особым проектам Ростеха Семен Якубов.

Дизайн-концепция фрезерного центра модели VMB 55 создана конструкторами холдинга СТАН в сотрудничестве с инженерами-дизайнерами российской компании, специализирующейся на промышленном дизайне – KUZIN Machinery.

Пятикоординатный фрезерный центр с ЧПУ модели VMB 55, разработанный заводом СТАНа в Стерлитамаке – ООО НПО «Станкостроение», изготовлен из отечественных компонентов и может быть использован на любых машиностроительных производствах. Станок обеспечивает высокоскоростную точную обработку сложных пятиосевых деталей и предлагает операторам, управляющим работой станка новый уровень комфорта и гибкости благодаря эргономичному дизайну.

Премия «Лучший промышленный дизайн России» учреждена в 2023 году Правительством Москвы совместно с Минпромторгом России и при поддержке Минкультуры России. В 2024 году премия получила статус национальной по постановлению Председателя Правительства РФ.

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