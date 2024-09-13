Экономика РФ продолжит расти в 2025 году даже при высоких ставках — Заботкин
19:20 13.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Производственные возможности экономики РФ растут даже в условиях высоких ставок и продолжат расти в следующем году. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.
«Конечно, производственные возможности экономики растут, и они продолжают расти сейчас в условиях жесткой ДКП, поскольку инвестиции возросли с конца 2021 года очень значительно», — сказал он. Конец 2021 года рассматривается ЦБ как последний докризисный период наблюдений.
Заботкин объяснил, что в первом полугодии этого года уровень инвестиций вырос на 25% по сравнению с четвертым кварталом 2021 года. «Это, конечно же, будет иметь накопительный эффект на рост производительности труда, на большую эффективность бизнес-процессов. Поэтому потенциал экономики в следующем году продолжит расти существенными темпами», — заключил он.
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