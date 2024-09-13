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Руанда высказывается за предоставление Африке двух мест постоянных членов СБ ООН — президент

20:40 13.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руанда выступает за предоставление Африке двух постоянных мест в Совете Безопасности ООН, в том числе одного для Комиссии Африканского союза (АС) — постоянного органа руководства управления АС. Об этом заявил президент Руанды Поль Кагаме.

«Одно место постоянного члена [СБ ООН] должно быть отведено Комиссии АС, а второе — одной из стран (АС) на ротационной основе, а не навсегда», — цитирует президента руандийская газета The New Times.

Кагаме, один из влиятельных лидеров Африки, отреагировал на сообщения о том, что США как один из постоянных членов СБ ООН поддержит идею создания двух новых мест постоянных членов СБ ООН для Африки. При этом постоянный представитель Вашингтона при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд уточнила, что США не поддерживают предоставление права вето потенциальным новым членам СБ.

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