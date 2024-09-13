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Папа Римский Франциск заявил, что и Трамп, и Харрис «против жизни»

22:40 13.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оба кандидата на пост президента США — Дональд Трамп и Камала Харрис — «против жизни». Об этом заявил Папа Римский Франциск в ходе пресс-конференции на борту самолета по пути из Сингапура, где он закончил свою апостольскую поездку по странам Юго-Восточной Азии и Океании.

«Оба против жизни: и тот, кто выбрасывает мигрантов, и тот, кто убивает детей», — сказал понтифик, отвечая на вопрос о предстоящих выборах в США .

Как передает агентство ANSA, 87-летнего понтифика спросили, какой совет он бы дал избирателю-католику при выборе между кандидатами, один из которых выступает за аборты, а другой депортирует мигрантов.

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