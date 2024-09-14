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Температура превысит норму в четырех округах России до следующей недели — Вильфанд

11:00 14.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Температура превысит норму на 5-12 градусов в западной половине России с 14 до 18 сентября. Почти 30 градусов ожидается в центре европейской России, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В западной половине России, где супервысокая температура прогнозируется, это связано с переносом теплых воздушных масс. С 14 по 18 сентября в Северо-Западном федеральном округе повсеместно температура на 5-10 градусов выше климатической нормы, в Ненецком автономном округе, в Мурманской области — на 11-12 градусов выше, это уже приполярные регионы, а там вот такие высокие температуры. Температуры по округу будут составлять 22-27 градусов в течение этого периода», — сказал он.

Вильфанд пояснил, что аналогичная ситуация будет наблюдаться до конца этой и в начале следующей недели в Центральном федеральном округе, температура превысит норму на 6-9 градусов, ее диапазон составит 23-29 градусов.

В Приволжском федеральном округе климатическая норма будет превышена на 5-7 градусов, за исключением Оренбургской области и Башкортостана. В Кировской области показатель перекроет норму на 10 градусов. Диапазон температур в регионе будет варьироваться от 23 до 29 градусов, подчеркнул метеоролог.

Потеплеет и на Урале, температура составит 18-24 градусов на севере и 22-24 на юге региона, такие значения на 7-10 градусов выше нормы.

По словам Вильфанда, 12 сентября были отмечены рекорды температуры в Санкт-Петербурге — 25,6 градуса, в Петрозаводске — 22,7. В Саранске — 28,2, прошлый максимум температурного показателя составлял 27,4 градуса и был зафиксирован в 1952 году.

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