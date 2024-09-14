Температура превысит норму в четырех округах России до следующей недели — Вильфанд
11:00 14.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Температура превысит норму на 5-12 градусов в западной половине России с 14 до 18 сентября. Почти 30 градусов ожидается в центре европейской России, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В западной половине России, где супервысокая температура прогнозируется, это связано с переносом теплых воздушных масс. С 14 по 18 сентября в Северо-Западном федеральном округе повсеместно температура на 5-10 градусов выше климатической нормы, в Ненецком автономном округе, в Мурманской области — на 11-12 градусов выше, это уже приполярные регионы, а там вот такие высокие температуры. Температуры по округу будут составлять 22-27 градусов в течение этого периода», — сказал он.
Вильфанд пояснил, что аналогичная ситуация будет наблюдаться до конца этой и в начале следующей недели в Центральном федеральном округе, температура превысит норму на 6-9 градусов, ее диапазон составит 23-29 градусов.
В Приволжском федеральном округе климатическая норма будет превышена на 5-7 градусов, за исключением Оренбургской области и Башкортостана. В Кировской области показатель перекроет норму на 10 градусов. Диапазон температур в регионе будет варьироваться от 23 до 29 градусов, подчеркнул метеоролог.
Потеплеет и на Урале, температура составит 18-24 градусов на севере и 22-24 на юге региона, такие значения на 7-10 градусов выше нормы.
По словам Вильфанда, 12 сентября были отмечены рекорды температуры в Санкт-Петербурге — 25,6 градуса, в Петрозаводске — 22,7. В Саранске — 28,2, прошлый максимум температурного показателя составлял 27,4 градуса и был зафиксирован в 1952 году.
НОВОСТИ
- 10:30 14.09.2024
- В Алтайском крае упал легкомоторный самолет, пилот погиб
- 10:00 14.09.2024
- Стала известна причина отмены Нидерландами поставки ПВО Patriot Киеву
- 09:30 14.09.2024
- Армия Китая обвинила ФРГ в повышении рисков безопасности в Тайваньском проливе
- 09:00 14.09.2024
- Украинские пленные сообщают о дезорганизации в рядах ВСУ — Алаудинов
- 08:50 14.09.2024
- Байден утверждает, что не думает много о Путине — пресс-пул Белого дома
- 08:40 14.09.2024
- Проект бюджета Украины предусматривает дефицит в $38,7 млрд и военные расходы в $53,7 млрд
- 08:30 14.09.2024
- За ночь уничтожены 19 БПЛА над Курской и Белгородской областями
- 22:40 13.09.2024
- Папа Римский Франциск заявил, что и Трамп, и Харрис «против жизни»
- 22:00 13.09.2024
- Приемлемого для сербов решения косовского вопроса не существует — Вучич
- 21:20 13.09.2024
- Зеленский возложил на Байдена ответственность за свой «мирный план»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать