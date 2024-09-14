В РФ лидером по средней предлагаемой зарплате стала добывающая промышленность — Роструд
12:30 14.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Добывающая промышленность лидирует в РФ по средней предлагаемой зарплате, сейчас она равняется почти 80 тыс. руб. Об этом сообщил заместитель руководителя Роструда Ян Талбацкий на Всероссийской неделе охраны труда.
«По данным портала „Работа России“, добывающая промышленность стала лидером по средней предлагаемой зарплате — 79,5 тыс. рублей. Также высокие зарплаты предлагают работодатели в сфере строительства — более 61 тыс. рублей, высшего менеджмента — 64 тыс. рублей, металлургии — около 60 тыс.», — сказал он.
Замруководителя Роструда обратил внимание на то, что реальная зарплата, особенно в промышленно-производственном секторе, может быть гораздо выше. В объявлениях зачастую указывается предлагаемый доход без учета стимулирующих выплат, уточнил он. «Например, для инженеров различной специализации в базе вакансий представлены предложения с зарплатой до 250-300 тыс. рублей, для механиков довольно много предложений с зарплатой 150-200 тыс. рублей. Токари, машинисты буровых, сварщики, монтажники, фрезеровщики и многие другие специалисты в промышленности и производстве могут найти для себя предложения с зарплатой выше средней по отрасли», — заметил Талбацкий.
Глава Минтруда России Антон Котяков на Всероссийской неделе охраны труда (ВНОТ) отметил, что труд рабочих, инженеров, технических специалистов вносит основной вклад в темп роста заработной платы в РФ. Спрос на них стимулирует значительный рост заработной платы по этим направлениям. И, соответственно, тянет за собой среднюю заработную плату всей экономики, заметил он.
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