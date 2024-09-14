Для завершения конфликта на Украине нужно возобновить диалог с РФ — Столтенберг

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для завершения конфликта на Украине «в определенный момент» необходимо снова начать диалог с Россией.

«Я по-прежнему верю в диалог с Россией, связанный с обороной и сдерживанием. Мы должны быть сильными, чтобы вести содержательный диалог», — сказал Столтенберг в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. При этом он признал, что пространства для этого сейчас гораздо меньше, «почти нет по сравнению с 2014 годом». «Ясно одно: чтобы положить конец этой войне, в определенный момент необходимо снова начать диалог с Россией. Но это должно основываться на силе Украины», — утверждал генсек альянса.