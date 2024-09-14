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НОВОСТИ

Украина передала США и Британии список целей в РФ для ударов западным оружием — Reuters

17:00 14.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Украины передали США и Великобритании список потенциальных целей в России для ударов по ним западным оружием. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.

При этом не уточняется, когда этот список был передан. Среди целей называются военные командные и управляющие центры, склады с топливом и оружием. Власти Великобритании, как ожидается, заручатся одобрением США для использования своих ракет по целям в глубине территории РФ. Париж же примет решение самостоятельно, уточнил французский дипломатический источник.

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