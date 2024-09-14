Путин по-дружески советовал Молдавии не подписывать договор об ассоциации с ЕС — Тимофти
18:30 14.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Путин по-дружески рекомендовал руководству Молдавии подумать и не торопиться подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году. Об этом рассказал бывший президент Молдавии Николае Тимофти, комментируя беседу с российским лидером на полях прошедшего в 2013 году саммита СНГ в Минске.
«Он привел аргументы, что Молдавии не будет хорошо ни экономически, ни политически, что там [в ЕС] есть другие интересы, а мы находимся в той сфере, в которой мы сформировались. И люди привыкли к тому, чтобы быть с Россией», — сказал Тимофти в интервью телеканалу ТВ-8. По его словам, он ответил Путину, что «Молдавия является парламентской республикой, а не президентской и если парламент решил быть с Европейским союзом», то он «как глава государства полностью поддерживает это решение».
Тимофти опроверг сообщения молдавских СМИ, что его разговор с российским лидером был на повышенных тонах. «Никаких угроз не было, он предлагал подумать», — подчеркнул бывший президент Молдавии.
Вместе с тем Тимофти пожаловался, что лидеры правящей в те годы коалиции проевропейских партий не считались с мнением президента. В качестве примера он привел скандал, вызванный хищением $1 млрд из банков Молдавии. По словам Тимофти, он позвонил Дорину Дрэгуцану и призвал внимательно следить за действиями Национального банка, главой которого тот был в то время, и ситуацией в банковской системе. Но в ответ услышал, что ему лучше помолчать, так как данные вопросы не относятся к его полномочиям.
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