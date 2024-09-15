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При попытке переплыть Ла-Манш погибли восемь мигрантов - префект

13:05 15.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восемь нелегальных мигрантов погибли, пытаясь попасть из Франции в Великобританию через пролив Ла-Манш. Об этом сообщил префект департамента Па-де-Кале Жак Биллан в эфире телеканала BFMTV.

«Сегодня ночью вновь много мигрантов погибло, пытаясь добраться до Великобритании», — заявил он журналистам. По словам префекта, всего на лодке находились 59 человек, 8 спасти не удалось.

Власти получили сигнал бедствия в ночь на воскресенье от одного из пассажиров. На лодке были выходцы из Сирии, Эритреи, Судана, Афганистана, Египта и Ирана. Как уточнил префект, лодка была перегружена и недостаточно накачана воздухом, из-за чего почти сразу после отплытия у пассажиров возникли проблемы. Затем ее вынесло на скалы, и она разорвалась. В спасении потерпевших принимали участие около 20 жандармов и 50 спасателей.

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