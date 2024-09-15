В РФ вступил в силу запрет на продажу немаркированной одежды
14:15 15.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как объяснили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки «Честный знак»), речь о товарах, которые были произведены или ввезены в страну до 1 апреля 2024 года — именно тогда вступили в силу обязательные требования по маркировке товаров легпрома из второй волны. Туда вошли, в частности, одежда из искусственного меха и фетра, спортивные и лыжные костюмы, пиджаки, брюки, блузки, шарфы, шали, платья, юбки.
По данным ЦРПТ, с 1 ноября прошлого года компании промаркировали и ввели в оборот более 525 миллионов таких остатков. Это в 3,5 раза больше, чем весь объем продаж одежды из первой волны маркировки за 2023 год.
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