В РФ вступил в силу запрет на продажу немаркированной одежды

14:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запрет на продажу немаркированных остатков одежды вступил в силу в РФ. Соответствующий акт размещен на официальном интернет-портале правовой информации в июле.



Как объяснили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки «Честный знак»), речь о товарах, которые были произведены или ввезены в страну до 1 апреля 2024 года — именно тогда вступили в силу обязательные требования по маркировке товаров легпрома из второй волны. Туда вошли, в частности, одежда из искусственного меха и фетра, спортивные и лыжные костюмы, пиджаки, брюки, блузки, шарфы, шали, платья, юбки.



По данным ЦРПТ, с 1 ноября прошлого года компании промаркировали и ввели в оборот более 525 миллионов таких остатков. Это в 3,5 раза больше, чем весь объем продаж одежды из первой волны маркировки за 2023 год.



