Вучич назвал причины по которым Сербия может отказаться вступать в ЕС

18:13 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербия готова отказаться от планов по вступлению в Евросоюз, если одним из условий будет являться признание независимости Косова, разрешение однополых браков или участие в конфликте с Россией и Китаем. Об этом заявил заместитель председателя правительства Сербии Александар Вулин в интервью газете «Вечерне новости».

«Сербия находится на пути интеграции в ЕС, но скорость этого процесса не зависит от Сербии. Если в конце этого пути нас ждет признание так называемого Косова, обязательство разрешения однополых браков или участие в конфликте с Россией и Китаем, нам не стоит идти этим путем. Пока нам это не сказали напрямую, мы должны придерживаться военной нейтральности, реформ, которые соответствуют нашим интересам, и стараться укрепить Сербию для грядущих времен», — отметил Вулин.