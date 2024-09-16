База США в Сирии подверглась ракетному удару

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

База Вооруженных сил США Хараб аль-Джир на территории Сирии подверглась ракетному удару. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

Он указывает, что не располагает информацией о том, какая из сторон несет ответственность за эту атаку. Другие подробности об инциденте не приводятся.

Курдские формирования при поддержке западной коалиции сейчас контролируют большую часть сирийских провинций Хасеке и Ракка, а также северо-восточные районы провинции Дейр-эз-Зор. С 2015 года Соединенные Штаты создали 12 военных баз в этом регионе для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ).