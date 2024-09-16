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Около 60 мигрантов напали на охотников во Франции — ТВ

12:32 16.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 60 мигрантов вооруженных мачете и железными прутьями и намеревавшихся добраться из Франции в Великобританию через пролив Ла-Манш, напали на троих охотников во французской коммуне Тардинган, расположенной на северо-западе страны. Об этом сообщил региональный телеканал France 3 Régions.

По его данным, инцидент произошел ночью в воскресенье, когда трое французских охотников вместе с трехлетним сыном одного из них укрывались в хижине на берегу пролива. В какой-то момент к хижине подошла толпа разъяренных мигрантов, которым местные стражи порядка помешали пересечь Ла-Манш. Мигранты посчитали, что в полицию по этому вопросу обратились охотники, и поэтому набросились на их убежище. По дороге они разбили стекла машин и похитили вещи забаррикадировавшихся в доме охотников. Часть из злоумышленников была вооружена мачете и железными прутьями. Один из нападавших в какой-то момент даже обезглавил пойманную охотниками утку.

Мужчины держали оборону до утра, когда на место прибыли жандармы, которые смогли их спасти. Что стало с мигрантами, в материале портала не сообщается.

«Необходимо срочно найти решения для сдерживания миграционных потоков, пока не случилась трагедия с охотниками или другими людьми», — сказал каналу глава Национальной федерации охотников Вилли Шраен.

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