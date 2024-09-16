В двух районах Курской области принято решение об обязательной эвакуации — губернатор

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оперштаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

«На основании оперативной информации региональным оперштабом в целях обеспечения безопасности принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной», — написал он в своем телеграм-канале.