Товарооборот РФ и Египта вырос на 16% в 2023 г. — Минпромторг
17:32 16.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российско-египетский товарооборот по итогам 2023 года увеличился на 16%. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минпромторга РФ.
«Несмотря на внешние вызовы и ситуацию в мире, российско-египетский товарооборот в последние годы показывает уверенный рост. В прошлом году он увеличился на 16%. В текущем году положительная динамика сохранилась: по итогам первого полугодия оборот вырос на треть. При этом российский бизнес проявляет высокую заинтересованность в расширении присутствия на египетском рынке», — отметил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Его слова приводятся в сообщении по итогам встречи, которую провели Алиханов и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты.
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