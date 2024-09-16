В ВСУ признали, что подозреваемый в покушении на Трампа связывался с ними — CNN

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Райан Уэсли Рут, подозреваемый в совершении второго покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, несколько раз связывался с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на представителя командования сухопутными силами ВСУ.

«Он предлагал нам большое количество рекрутов из разных стран, но нам было очевидно, что его предложения нереалистичны. Мы даже не ответили, отвечать было не на что», — сказал он CNN. Представитель ВСУ также отметил, что Рут связывался с ними несколько раз.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка, от штата Джорджия) заявила, что Рут может быть одержим конфликтом на Украине. В публикации портала Semafor в 2023 году человека по имени Райан Рут представляли как «главу Международного волонтерского центра на Украине, который содействует иностранцам, желающим помочь в военных действиях». В интервью порталу Рут заявлял, что у него были встречи с представителями Минобороны Украины.