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Авиация коалиции США семь раз за сутки нарушила воздушное пространство Сирии

22:40 16.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авиация международной коалиции во главе с США за сутки семь раз нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано семь нарушений авиацией коалиции правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики: парой истребителей F-15, парой штурмовиков А-10 (два раза) и разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратом MQ-9», — сказал он.

Кроме того, со стороны коалиции зафиксировано шесть случаев нарушения положений протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

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