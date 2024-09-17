Украинское руководство назначено извне, как и Саакашвили в 2003 году — премьер Грузии
16:12 17.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нынешнее руководство Украины назначено извне, как и экс-президент Михаил Саакашвили в 2003 году. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
«На Украине руководство привели извне, сначала один раз, потом второй раз. Когда приводишь руководство извне, ты должен взять ответственность за правильное развитие событий в стране, но каковы результаты? Что произошло на Украине? Пришло руководство извне, в результате страна разрушена, <…> десятки тысяч украинских солдат и гражданских лиц погибли», — заявил на брифинге Кобахидзе.
Проводя аналогию с Грузией, он отметил, что «в 2003 году [Грузии] также посадили руководство извне при помощи НПО». В результате, по словам Кобахидзе, имел место тотальный рэкет бизнеса, убийства людей на улице, в тюрьмах и так далее.
Саакашвили пришел к власти в Грузии в 2003 году в результате «революции роз». Он сменил бывшего президента Эдуарда Шеварднадзе, который подал в отставку.
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