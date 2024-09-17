По опросам популярность президента Макрона опустилась еще ниже
22:40 17.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Франции Эмманюэль Макрон опустился на 44-е место в рейтинге популярности политиков Франции, составленном соцслужбой IFOP-Fiducial по заказу журнала Paris Match и радиостанции Sud Radio. Согласно опубликованным данным, только 31% из 1 тыс. респондентов выразили положительное отношение к президенту.
Paris Match отмечает, что это самое низкое положение в данном рейтинге с 2017 года, когда нынешний глава государства только собирался баллотироваться на пост президента страны. Однако, хотя в июльском рейтинге, составленном этой же организацией, Макрон был на 40-м месте, он получил тогда лишь 27% положительных отзывов.
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