По опросам популярность президента Макрона опустилась еще ниже

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон опустился на 44-е место в рейтинге популярности политиков Франции, составленном соцслужбой IFOP-Fiducial по заказу журнала Paris Match и радиостанции Sud Radio. Согласно опубликованным данным, только 31% из 1 тыс. респондентов выразили положительное отношение к президенту.

Paris Match отмечает, что это самое низкое положение в данном рейтинге с 2017 года, когда нынешний глава государства только собирался баллотироваться на пост президента страны. Однако, хотя в июльском рейтинге, составленном этой же организацией, Макрон был на 40-м месте, он получил тогда лишь 27% положительных отзывов.