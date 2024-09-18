Силы ПВО за ночь уничтожили 54 украинских беспилотника над пятью регионами РФ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь 54 беспилотника над пятью регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 54 украинских беспилотных летательных аппарата. 27 — над территорией Курской области, 16 — над территорией Брянской области, 7 — над территорией Смоленской области, 3 — над территорией Белгородской области и 1 — над территорией Орловской области», — сказали в Минобороны.