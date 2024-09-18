0
0
141
НОВОСТИ

Силы ПВО за ночь уничтожили 54 украинских беспилотника над пятью регионами РФ

09:00 18.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь 54 беспилотника над пятью регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 54 украинских беспилотных летательных аппарата. 27 — над территорией Курской области, 16 — над территорией Брянской области, 7 — над территорией Смоленской области, 3 — над территорией Белгородской области и 1 — над территорией Орловской области», — сказали в Минобороны.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 18.09.2024
Число детей иностранцев в классах российских школ рекомендовали ограничить
0
82
09:20 18.09.2024
ВСУ из-за наступления сил РФ под Купянском оттягивают войска к реке Оскол — Марочко
0
110
09:05 18.09.2024
В Торопце объявлена эвакуация жителей из-за атаки беспилотников
0
154
09:01 18.09.2024
Сбер: В 2024 году объем сделок по комплексному урегулированию задолженности вырастет в 3 раза
0
123
23:05 17.09.2024
В рядах ВСУ могут появиться офицеры-иностранцы
0
632
22:40 17.09.2024
По опросам популярность президента Макрона опустилась еще ниже
0
550
21:02 17.09.2024
Президент Финляндии: Если разразится война, мы можем сразу же призвать на службу 280 тыс. человек
0
666
19:25 17.09.2024
В Ливане от детонации устройств связи погибли 8 человек и около 2,8 тыс. получили ранения
0
745
18:50 17.09.2024
Стая птиц, прилетевших из Белоруссии в Латвию, подняла в воздух самолеты НАТО
0
772
18:20 17.09.2024
Главы МИД трех стран ЕС заявили о необходимости перевооружения Молдавии
0
744

Возврат к списку