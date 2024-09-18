ВСУ из-за наступления сил РФ под Купянском оттягивают войска к реке Оскол — Марочко
09:20 18.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оттягивают свои подразделения к реке Оскол и Оскольскому водохранилищу из-за наступления российских военнослужащих под Купянском Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«За истекшие сутки ВС РФ продолжали действия наступательного характера в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Новоосиновое, Глушковка, Кругляковка и Лозовая. <…> Украинские боевики, теряя позиции, пытаются оттягивать силы и средства к реке Оскол и Оскольскому водохранилищу, создавая плацдарм на правом берегу. Однако естественная водная преграда сильно затрудняет логистику вооруженных формирований Украины, а также, в перспективе, может оказаться серьезным барьером к отступлению украинских подразделений», — сказал он.
Марочко отметил: ширина фронта, на которой действуют российские штурмовики под Купянском, составляет более 30 км.
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