Полицейские в Харькове отказываются идти в штурмовики после больших потерь — ВГА
16:32 18.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники полиции в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Харькове массово отказываются записываться в штурмовую бригаду «Лють» Национальной полиции Украины после больших потерь бригады при столкновении с ВС РФ, сообщил журналистам замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.
«В Харьковской области продолжается кампания по комплектации оперативного батальона, который уже принимает участие в боевых действиях на линии фронта. <…> Ранее мы уже заявляли, что сотрудников полиции обязывают вступать в данный вооруженный батальон и планировалось призвать 10% от личного состава. Но при первом боевом столкновении так называемая объединенная штурмовая бригада Нацполиции „Лють“ понесла катастрофические потери. Из одной роты, состоящей из 120 сотрудников полиции, в живых остались четыре человека. Данный эпизод повлек массовые отказы полицейских вступать в штурмовую бригаду под угрозой увольнения, вследствие чего цифра комплектации от всего состава полиции Харькова изменилась уже до 30%», — сказал Лисняк.
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