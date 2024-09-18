16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Харькове массово отказываются записываться в штурмовую бригаду «Лють» Национальной полиции Украины после больших потерь бригады при столкновении с ВС РФ, сообщил журналистам замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

«В Харьковской области продолжается кампания по комплектации оперативного батальона, который уже принимает участие в боевых действиях на линии фронта. <…> Ранее мы уже заявляли, что сотрудников полиции обязывают вступать в данный вооруженный батальон и планировалось призвать 10% от личного состава. Но при первом боевом столкновении так называемая объединенная штурмовая бригада Нацполиции „Лють“ понесла катастрофические потери. Из одной роты, состоящей из 120 сотрудников полиции, в живых остались четыре человека. Данный эпизод повлек массовые отказы полицейских вступать в штурмовую бригаду под угрозой увольнения, вследствие чего цифра комплектации от всего состава полиции Харькова изменилась уже до 30%», — сказал Лисняк.