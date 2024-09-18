ЕС может заставить «дочек» европейских компаний соблюдать санкции против РФ
21:20 18.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз может потребовать соблюдать санкционные ограничения на реэкспорт товаров в РФ на дочерние структуры европейских компаний за рубежом. Об этом, как пишет британская газета Financial Times (FT), заявил в Брюсселе спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан.
«Значительная часть продукции, идущей [в Россию] через Китай, поставляется „дочками“ западных компаний в Юго-Восточной Азии», — приводит издание слова чиновника. «Наши усилия сосредоточены на том, чтобы попытаться остановить транзит из этих стран в Китай», — добавил О’Салливан.
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