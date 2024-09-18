Власти ФРГ решили приостановить выдачу лицензий на экспорт оружия в Израиль - СМИ

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Германии приостановило выдачу разрешений на экспорт вооружений в Израиль. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источник.

По его информации, в прошлом году Германия одобрила экспорт оружия в Израиль на сумму 326,5 млн евро, включая военную технику и боевое оружие, что в 10 раз больше, чем в 2022 году. В нынешнем году, как отмечает агентство, количество лицензий сократилось. С января по 21 августа было выдано разрешений на экспорт оружия на сумму всего 14,5 млн евро. Из них на категорию «военное оружие» пришлось 32 449 евро.