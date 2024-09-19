Обвиняемый в покушении на писателя Прилепина не раскаялся в содеянном

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина Александр Пермяков хотя и дал признательные показания, но не раскаялся в содеянном. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с материалами дела.

«В материалах делах содержатся показания Пермякова. Он подтвердил, что совершил данное преступление. Сожалеет, что жертвой стал водитель, а не Прилепин», — сказал собеседник агентства.

19 сентября в ходе продолжения судебного следствия и рассмотрения уголовного дела по существ Пермяков должен дать показания в суде.

По данным следствия, в июле 2022 года сотрудники СБУ за денежное вознаграждение, эквивалентное 145 тыс. рублей, привлекли гражданина Украины Александра Пермякова к совершению теракта в отношении Прилепина. Пермяков прошел обучение стрельбе, сборке взрывных устройств, наружному наблюдению, был обеспечен средствами связи, оружием, взрывчатыми веществами и поддельным паспортом на имя гражданина Республики Казахстан.

После осуществления в разных регионах России слежки за Прилепиным обвиняемый при помощи переданных ему противотанковых мин, электродетонаторов и металлических гаек в апреле 2023 года изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая 2023 года в момент проезда автомобиля, в котором находились Прилепин и Александр Шубин, обвиняемый привел в действие взрывные устройства. В результате теракта Шубин погиб на месте, а Прилепин получил множественные ранения. Пермяков был задержан в день теракта и признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины.