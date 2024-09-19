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Венгрия присоединится к запросу Нидерландов о выходе из миграционного пакта ЕС — министр

11:00 19.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия намерена присоединиться к запросу Нидерландов о выходе из пакта Евросоюза о миграции и предоставлении убежища, если поправки в это соглашение дадут такую возможность, которая на данный момент не предусмотрена Еврокомиссией (ЕК). Об этом заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.

«Необходимы решительные меры, чтобы противодействовать нелегальной миграции. Венгерское правительство присоединится к запросу Нидерландов о выходе из пакта ЕС о миграции и предоставлении убежища, если поправки [в это соглашение] предоставят такую возможность», — написал Бока на своей странице в соцсети X. По его словам, Будапешт примет необходимые для этого юридические и административные меры. В то же время Венгрия останется участником Шенгенской зоны, подчеркнул Бока.

Госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач сообщил на свой странице в соцсети X, что Венгрия, как и Нидерланды, выступает за более строгий национальный контроль за миграцией, а квотированное расселение мигрантов и другие меры ЕС воспринимаются Будапештом как посягательство на национальный суверенитет, утверждает чиновник.

18 сентября Нидерланды направили в Еврокомиссию письмо о планах отказаться от выполнения миграционных правил Евросоюза.

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