Евросоюз может лишить Грузию безвизового режима из-за «упадка демократии» - СМИ
21:40 19.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз может рассмотреть возможность отмены безвизового режима с Грузией в случае дальнейшего «упадка демократии» в стране. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на представителя Еврокомиссии (ЕК).
По его словам, в ЕС «обсуждают все варианты, включая возможную временную отмену визовой либерализации». «В рамках диалога между ЕС и Грузией о либерализации визового режима и соответствующем плане действий грузинские власти должны была выполнить определенные требования, включая обеспечение защиты основных прав [граждан] и предотвращение дискриминации [отдельных групп населения]», — добавил пресс-секретарь ЕК.
«Разумеется, необходимая оценка будет проведена в случае такого развития событий, которое будет представлять риск для внутренней безопасности Шенгенской зоны, а также в случае дальнейшего упадка демократии в Грузии», — добавил он.
НОВОСТИ
- 22:05 19.09.2024
- Источник ТАСС рассказал о том, сколько всего человек было задержано по делу о стрельбе у офиса Wildberries
- 20:35 19.09.2024
- ЕС готов выделить 10 млрд евро пострадавшим от наводнения странам Центральной Европы
- 19:50 19.09.2024
- Узбекистан может получить от России доступ к сигналу системы ГЛОНАСС
- 19:15 19.09.2024
- Илан Шор: Санду сдает армию Молдовы в распоряжение немцам
- 18:26 19.09.2024
- На ТНТ 20 сентября выйдет прощальный выпуск Comedy Club
- 18:20 19.09.2024
- Животные с Уханьского рынка были первым и единственным источником COVID-19 - ученые
- 17:40 19.09.2024
- Страны НАТО должны повысить расходы на оборону, 2% ВВП уже недостаточно — Столтенберг
- 17:12 19.09.2024
- В этом году в ВС РФ будет поставлено порядка 1,4 млн беспилотников, сообщил Путин
- 17:00 19.09.2024
- Минпромторг РФ не исключил возможности ограничения экспорта стратегического сырья
- 16:37 19.09.2024
- Артисты ансамбля «Купина» посетили Единый пункт отбора на военную службу в Москве
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать