Евросоюз может лишить Грузию безвизового режима из-за «упадка демократии» - СМИ

21:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз может рассмотреть возможность отмены безвизового режима с Грузией в случае дальнейшего «упадка демократии» в стране. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на представителя Еврокомиссии (ЕК).

По его словам, в ЕС «обсуждают все варианты, включая возможную временную отмену визовой либерализации». «В рамках диалога между ЕС и Грузией о либерализации визового режима и соответствующем плане действий грузинские власти должны была выполнить определенные требования, включая обеспечение защиты основных прав [граждан] и предотвращение дискриминации [отдельных групп населения]», — добавил пресс-секретарь ЕК.

«Разумеется, необходимая оценка будет проведена в случае такого развития событий, которое будет представлять риск для внутренней безопасности Шенгенской зоны, а также в случае дальнейшего упадка демократии в Грузии», — добавил он.