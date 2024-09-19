0
0
78
НОВОСТИ

Евросоюз может лишить Грузию безвизового режима из-за «упадка демократии» - СМИ

21:40 19.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз может рассмотреть возможность отмены безвизового режима с Грузией в случае дальнейшего «упадка демократии» в стране. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на представителя Еврокомиссии (ЕК).

По его словам, в ЕС «обсуждают все варианты, включая возможную временную отмену визовой либерализации». «В рамках диалога между ЕС и Грузией о либерализации визового режима и соответствующем плане действий грузинские власти должны была выполнить определенные требования, включая обеспечение защиты основных прав [граждан] и предотвращение дискриминации [отдельных групп населения]», — добавил пресс-секретарь ЕК.

«Разумеется, необходимая оценка будет проведена в случае такого развития событий, которое будет представлять риск для внутренней безопасности Шенгенской зоны, а также в случае дальнейшего упадка демократии в Грузии», — добавил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:05 19.09.2024
Источник ТАСС рассказал о том, сколько всего человек было задержано по делу о стрельбе у офиса Wildberries
0
109
20:35 19.09.2024
ЕС готов выделить 10 млрд евро пострадавшим от наводнения странам Центральной Европы
0
134
19:50 19.09.2024
Узбекистан может получить от России доступ к сигналу системы ГЛОНАСС
0
272
19:15 19.09.2024
Илан Шор: Санду сдает армию Молдовы в распоряжение немцам
0
311
18:26 19.09.2024
На ТНТ 20 сентября выйдет прощальный выпуск Comedy Club
0
350
18:20 19.09.2024
Животные с Уханьского рынка были первым и единственным источником COVID-19 - ученые
0
419
17:40 19.09.2024
Страны НАТО должны повысить расходы на оборону, 2% ВВП уже недостаточно — Столтенберг
0
373
17:12 19.09.2024
В этом году в ВС РФ будет поставлено порядка 1,4 млн беспилотников, сообщил Путин
0
407
17:00 19.09.2024
Минпромторг РФ не исключил возможности ограничения экспорта стратегического сырья
0
413
16:37 19.09.2024
Артисты ансамбля «Купина» посетили Единый пункт отбора на военную службу в Москве
0
386

Возврат к списку