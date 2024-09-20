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НОВОСТИ

Киев сегодня утром возглавлял список самых загрязненных городов в мире

12:00 20.09.2024

Киев сегодня утром около часа держался на первом месте в рейтинге самых загрязненных крупных городов планеты, опережая классических лидеров этого списка Каир, Джакарту, Лахор и ряд других. Об этом свидетельствуют данные рейтинга швейцарской компании IQAir, опубликованные на ее сайте.

Индекс качества воздуха украинской столицы сейчас держится в диапазоне 175-185. Это считается высокой степенью загрязнения, качество воздуха — «вредное». Сейчас Киев находится на втором месте, уступая Каиру.

Для сравнения показатель Москвы в настоящий момент — 38, российская столица располагается в рейтинге ниже 80-го места.

Как отмечает телеграм-канал «Реальный Киев», в воздухе украинской столицы зафиксировано превышение допустимого содержания углекислого газа в 17,5 раза.

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