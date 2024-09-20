Киев сегодня утром возглавлял список самых загрязненных городов в мире
12:00 20.09.2024
Киев сегодня утром около часа держался на первом месте в рейтинге самых загрязненных крупных городов планеты, опережая классических лидеров этого списка Каир, Джакарту, Лахор и ряд других. Об этом свидетельствуют данные рейтинга швейцарской компании IQAir, опубликованные на ее сайте.
Индекс качества воздуха украинской столицы сейчас держится в диапазоне 175-185. Это считается высокой степенью загрязнения, качество воздуха — «вредное». Сейчас Киев находится на втором месте, уступая Каиру.
Для сравнения показатель Москвы в настоящий момент — 38, российская столица располагается в рейтинге ниже 80-го места.
Как отмечает телеграм-канал «Реальный Киев», в воздухе украинской столицы зафиксировано превышение допустимого содержания углекислого газа в 17,5 раза.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать