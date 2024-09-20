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Уровень госдолга Великобритании достиг 100% ВВП впервые с 1960-х годов

12:32 20.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень долга государственного сектора в Великобритании, по предварительной оценке, достиг в августе 100% ВВП страны. Как говорится в отчете Национальной статистической службы (Office for National Statistics, ONS) Соединенного Королевства, такие показатели были зафиксированы впервые с 1960-х годов.

В докладе отмечается, что чистые заимствования госсектора в августе составили 13,7 млрд фунтов ($18,2 млрд) — это на 2,5 млрд фунтов ($3,3 млрд) больше, чем ожидало Бюро по бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR). Всего в нынешнем финансовом году, начавшемся в апреле, объем заимствований в госсекторе превысил 64 млрд фунтов ($85 млрд), что на 6 млрд фунтов ($7,9 млрд) выше прогноза OBR.

Главный экономист ONS Грант Фитцнер объяснил рост уровня госдолга повышенными расходами британского правительства. «Хотя налоговые поступления в центральное правительство существенно выросли, [правительство также] стало больше тратить. В основном речь идет о повышении объема выплат пособий и более высоких расходах на государственные услуги», — сказал он.

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