Уровень госдолга Великобритании достиг 100% ВВП впервые с 1960-х годов
12:32 20.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уровень долга государственного сектора в Великобритании, по предварительной оценке, достиг в августе 100% ВВП страны. Как говорится в отчете Национальной статистической службы (Office for National Statistics, ONS) Соединенного Королевства, такие показатели были зафиксированы впервые с 1960-х годов.
В докладе отмечается, что чистые заимствования госсектора в августе составили 13,7 млрд фунтов ($18,2 млрд) — это на 2,5 млрд фунтов ($3,3 млрд) больше, чем ожидало Бюро по бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR). Всего в нынешнем финансовом году, начавшемся в апреле, объем заимствований в госсекторе превысил 64 млрд фунтов ($85 млрд), что на 6 млрд фунтов ($7,9 млрд) выше прогноза OBR.
Главный экономист ONS Грант Фитцнер объяснил рост уровня госдолга повышенными расходами британского правительства. «Хотя налоговые поступления в центральное правительство существенно выросли, [правительство также] стало больше тратить. В основном речь идет о повышении объема выплат пособий и более высоких расходах на государственные услуги», — сказал он.
НОВОСТИ
- 12:20 20.09.2024
- В ДНР за пять дней произошло 750 природных пожаров, сгорели 24 дома
- 12:05 20.09.2024
- Один беспилотник ВСУ атаковал Энергодар, второй сбит в воздухе
- 12:00 20.09.2024
- Киев сегодня утром возглавлял список самых загрязненных городов в мире
- 11:32 20.09.2024
- Белорусские танкисты пройдут обучение на российском полигоне Мулино
- 11:20 20.09.2024
- Власти Тайваня утверждают, что взорвавшиеся пейджеры не производились на острове
- 11:05 20.09.2024
- Израиль противостоит попыткам Вашингтона добиться деэскалации на Ближнем Востоке — WP
- 11:00 20.09.2024
- Украинцы могут обогнать россиян по покупкам недвижимости в Финляндии
- 10:32 20.09.2024
- Число беженцев в ФРГ достигло рекордного значения с 1950-х годов, составив почти 3,5 млн
- 10:20 20.09.2024
- В Ливане отключают телефоны и разные устройства из-за страха новых взрывов
- 10:18 20.09.2024
- Сбер вновь стал крупнейшим эмитентом банковских карт в Европе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать