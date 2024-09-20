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НОВОСТИ

Отражены четыре попытки ВСУ прорваться через границу РФ у Нового Пути и Медвежьего

13:32 20.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ отразили четыре попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через границу РФ у Нового Пути и Медвежьего, противник потерял до 60 человек и танк «Леопард». Об этом сообщили в Минобороны России.

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены четыре попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье. Противник потерял до 60 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены два танка, в том числе танк „Леопард“, три боевые машины пехоты CV-90 шведского производства, четыре боевые бронированные машины и инженерная машина разграждения», — сказали там.

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