Киноплатформа "Москино" помогает организовать съемки в столице — Собянин
14:41 20.09.2024
Работающая в столице специальная киноплатформа «Москино» помогает производителям видеоконтента проводить кино-, теле- и видеосъемки в мегаполисе. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, киноплатформа объединила почти 700 площадок, которые можно использовать для съемок. Среди них есть столичные парки, улицы, вокзалы, фестивальные площадки, дворцы, библиотеки и другие локации. Кроме того, платформа дает возможность забронировать павильоны на главных киностудиях Москвы. Также производители кино могут с ее помощью взять более 60 тыс. единиц костюмов и реквизита, требующегося для обустройства площадки. Это не только мебель, бутафория, декорации и предметы для создания антуража военных действий, но и костюмы. «Киноплатформа также упрощает взаимодействие с Кинокомиссией Москино и помогает согласовать съемки в городе», — подчеркнул мэр.
Собянин отметил, что в нынешнем году у пользователей платформы появились новые возможности. Например, горожане регистрировались на проект “От идеи до премьеры” и акцию “Ночь кино”. А скоро на киноплатформе начнет действовать сервис «Афиша», обобщающий информацию обо всех крупных фестивалях, творческих конкурсах, профессиональных форумах и других мероприятиях московского кинокластера. Всего за год киноплатформой «Москино» воспользовались около 140 тыс. человек.
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