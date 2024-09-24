ВС РФ за сутки сбили 63 украинских беспилотника — МО РФ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки сбили 63 беспилотника Вооруженных сил Украины, 2 противорадиолокационные ракеты HARM и 3 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две противорадиолокационные ракеты HARM и три реактивных снаряда HIMARS производства США, а также 63 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.