Около 13 млн россиян выплачивают одновременно по три кредита — Минтруд

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 13 млн человек в России одновременно выплачивают не менее трех потребительских кредитов. Об этом сообщила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на площадке демографического форума, который проходит в Сочи.

«В значительной части семей ипотечный кредит — не единственный. А есть еще параллельно потребительские кредиты на различные цели. У почти 13 миллионов человек сегодня в нашей стране три и более кредита. А это значит, что к этой финансовой нагрузке ипотечной добавляется еще и нагрузка по оплате потребительских кредитов различных», — сказала она.