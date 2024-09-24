Бои на севере Харьковской области идут «за каждый дом» — Ганчев
16:12 24.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бои на севере Харьковской области продолжаются, российские войска ведут сложную тактическую и огневую работу. Об этом ТАСС сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.
«Что касается ситуации на северном направлении области, там нашими войсками ведется сложная тактическая и огневая работа. Освобождение города — одна из самых непростых задач. Бой там идет за каждый дом», — сказал он.
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