0
0
158
НОВОСТИ

Бои на севере Харьковской области идут «за каждый дом» — Ганчев

16:12 24.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бои на севере Харьковской области продолжаются, российские войска ведут сложную тактическую и огневую работу. Об этом ТАСС сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

«Что касается ситуации на северном направлении области, там нашими войсками ведется сложная тактическая и огневая работа. Освобождение города — одна из самых непростых задач. Бой там идет за каждый дом», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 24.09.2024
МРОТ с начала 2025 года составит 22 440 руб. — Мишустин
0
65
17:00 24.09.2024
Мединский считает, что в ближайшем будущем время на образование в школах и вузах сократят
0
96
16:32 24.09.2024
Результатом политики Байдена стали войны, которым «не видно конца» — ABC
0
162
16:00 24.09.2024
Зеленский опасается, что США изменят отношение к Украине после выборов
0
208
15:32 24.09.2024
В Одессе снесут памятники Пушкину, Высоцкому и Бабелю
0
215
15:12 24.09.2024
ВСУ потеряли на курском направлении более 16,7 тыс. военных — Минобороны
0
227
15:00 24.09.2024
Госдума ввела возможность освобождения участников СВО от наказания на стадии суда
0
236
14:32 24.09.2024
Около 13 млн россиян выплачивают одновременно по три кредита — Минтруд
0
288
14:12 24.09.2024
В Испании сбежавший в ходе забега бык убил человека и ранил еще трех
0
315
14:00 24.09.2024
Путин освободил Якушева с поста полпреда на Урале
0
314

Возврат к списку