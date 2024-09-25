Трамп заявил о якобы имеющейся угрозе для его жизни со стороны Ирана
09:32 25.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что Иран якобы создает угрозу для его жизни.
«Иран серьезно угрожает моей жизни. Вооруженные силы США наблюдают и ждут. Иран уже сделал шаги и не достиг успеха, но будет пытаться снова», — написал он на своей странице в соцсети Truth Social. Республиканец добавил, что «окружен большим числом людей и оружия, чем когда бы то ни было». Трамп также поблагодарил Конгресс США за то, что тот «одобрил выделение дополнительных средств Секретной службе» для его охраны.
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