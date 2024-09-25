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Главы МИД Азербайджана и Армении проведут 26 сентября встречу при участии Блинкена

14:32 25.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян 26 сентября проведут на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встречу при участии госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщил агентству «Тренд» начальник пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Встреча, как ожидается, состоится 26 сентября на полях Генассамблеи ООН», — сказал Гаджизаде. Он добавил, что она пройдет по инициативе Блинкена.

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