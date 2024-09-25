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Израильский генерал заявил, что танковые войска должны быть «готовы к маневрам» в Ливане

17:12 25.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Северного командования ВС Израиля генерал-майор Ори Гордин посетил учения 7-й бронетанковой бригады на севере страны и заявил ее военнослужащим, что они должны быть «готовы к маневрам и действиям» против формирований шиитского движения «Хезболлах» в Ливане.

«Мы вошли в новый этап кампании, и мы сейчас проводим операцию „Северные стрелы“. Операция началась со значительного удара по потенциалу „Хезболлах“ с акцентом на их огневой потенциал и с очень значительного удара по командирам и боевикам организации. В этих условиях мы должны изменить ситуацию в сфере безопасности [в районе ливано-израильской границы], мы должны быть полностью готовы к маневрам и действиям», — сказал военачальник, слова которого распространила армейская пресс-служба.

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