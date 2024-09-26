Иран не останется в стороне в случае войны в Ливане — глава МИД
09:20 26.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тегеран не останется в стороне в случае полномасштабной войны в Ливане. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.
«Иран не останется в стороне в случае полномасштабной войны в Ливане. Мы солидарны с ливанским народом», — сказал он журналистам.
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