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НОВОСТИ

Иран не останется в стороне в случае войны в Ливане — глава МИД

09:20 26.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тегеран не останется в стороне в случае полномасштабной войны в Ливане. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

«Иран не останется в стороне в случае полномасштабной войны в Ливане. Мы солидарны с ливанским народом», — сказал он журналистам.

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