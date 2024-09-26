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НОВОСТИ

В Польше обвинили РФ и Белоруссию в распространении фейков по поводу наводнения — министр

13:00 26.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские власти обвинили Россию и Белоруссию в распространении дезинформации среди населения республики о наводнении на юге и западе страны. В Варшаве не приводят тому никаких доказательств

«У нас есть два источника такой дезинформации. За одним из них мы наблюдаем с начала пандемии, наиболее он активизировался во время войны на Украине — это российские и белорусские аккаунты под польскими никами», — утверждал в эфире радиостанции Radio Zet министр цифровизации республики Кшиштоф Гавковский. Как полагает политик, с таких аккаунтов в соцсетях якобы распространялись ложные сведения «о сотнях жертв наводнения», о взрывах дамб, а также об отказе госорганов помогать жителям пострадавших районов.

Несколькими днями ранее польские вооруженные силы обвинили РФ в проведении «информационно-психологической операции», якобы нацеленной на подрыв доверия к властям республики. Никаких доказательств тому предъявлено не было.

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