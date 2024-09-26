Дума отклонила проект об обязательной регистрации электросамокатов

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума отклонила законопроект депутатов от фракции «Справедливая Россия — За правду» об обязательной регистрации средств индивидуальной мобильности, в частности, электросамокатов.

Законопроект был внесен в Госдуму в октябре 2023 года группой депутатов от СРЗП во главе с лидером партии Сергеем Мироновым. Изменения предлагалось внести в законы «О государственной регистрации транспортных средств в РФ».