Дума отклонила проект об обязательной регистрации электросамокатов
17:00 26.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума отклонила законопроект депутатов от фракции «Справедливая Россия — За правду» об обязательной регистрации средств индивидуальной мобильности, в частности, электросамокатов.
Законопроект был внесен в Госдуму в октябре 2023 года группой депутатов от СРЗП во главе с лидером партии Сергеем Мироновым. Изменения предлагалось внести в законы «О государственной регистрации транспортных средств в РФ».
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