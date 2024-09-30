В Армении заявили о возможном соединении энергосистемы страны с Ираном, Грузией и РФ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения строит электросеть с Ираном и Грузией, после чего станут возможными объединение и подача электроэнергии между системами Ирана, Армении, Грузии и России. Об этом в Ереване во время Евразийского экономического форума заявил заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армении Акоб Варданян.

«Третья линия электропередачи с Ираном обеспечит переток с Ираном электроэнергии 1 200 мегаватт в час. Линия уже построена на 85%. Также как предложение с иранской линией строится грузинская линия. После завершения всего проекта на два направления у нас будет возможность соединить четыре страны: Иран, Армению, Грузию и Россию. Впервые будет возможность соединить иранскую энергосистему с российской. Данный проект будет на благо ЕАЭС. Будет для Армении возможность экспортировать нашу электроэнергию и в РФ, и в Иран», — заявил он.