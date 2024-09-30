Дефицит федерального бюджета РФ по итогам 2024 г. составит 1,7% ВВП
16:32 30.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дефицит федерального бюджета РФ по итогам 2024 года составит 1,7% ВВП, на следующую трехлетку дефицит не превысит 1% ежегодно, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета.
«В 2025–2027 годах исполнение федерального бюджета ожидается с дефицитом на уровне 0,5% ВВП в 2025 году, 0,9% ВВП в 2026 году и 1,1% ВВП в 2027 году. За этот период ненефтегазовый дефицит будет сокращен до 5,0% ВВП в 2027 году (на 2,5 п. п. ВВП относительно 2024 года)», — указано в материалах к проекту бюджета.
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