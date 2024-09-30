Патриарх Кирилл назвал эволюцию свидетельством невероятного Божественного замысла

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эволюция свидетельствует о невероятном Божественном замысле, ее нельзя считать фактором антирелигиозных аргументов. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения лабораторного комплекса научно-технологического университета «Сириус», видеозапись распространила пресс-служба предстоятеля РПЦ.

«Бог создал потрясающую Вселенную, он вложил в нас способность к развитию. Иногда говорили, что эволюция против, так сказать, Божьего замысла — она не против Божьего замысла, она свидетельствует о невероятном Божественном замысле, когда человек своими силами, опираясь на внешние факторы, может развиваться таким образом, как это произошло в результате эволюции. Поэтому для меня эволюция — Дарвин, кстати, тоже был очень верующим человеком — никогда не была фактором антирелигиозных аргументов», — сказал патриарх.

Предстоятель Русской православной церкви выразил удивление тем, «какой инструмент заложен» был Творцом. При этом важно, добавил он, чтобы «человеческое вмешательство не повредило этому Богом определенному развитию человеческой личности и вообще природы».