Министр обороны Израиля заявил о скором начале «следующей фазы» операции против «Хезболлах»

18:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о скором начале «следующей фазы» военной операции против ливанского шиитского движения «Хезболлах». По его словам, она должна сыграть весомую роль в создании условий для возвращения жителей приграничных населенных пунктов на севере Израиля, эвакуированных из-за постоянных обстрелов, ведущихся с ливанской территории отрядами «Хезболлах».

«На встрече с главами советов [населенных пунктов] на линии противостояния (приграничные с Ливаном районы — прим. ТАСС) я подчеркнул — следующая фаза войны против „Хезболлах“ начнется скоро, и это будет значимый фактор в достижении цели войны — возвращении жителей севера в свои дома», — написал Галант на своей странице в соцсети X.