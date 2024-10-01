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Белый дом втайне поддержал решение Израиля начать операцию против «Хезболлах» — Politico

10:05 01.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство США в частном порядке сообщило Израилю, что поддержит его решение усилить военное давление на ливанское шиитское движение «Хезболлах». Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники среди израильских и американских чиновников.

По их информации, спецпосланник США Эймос Хокстин и координатор Совета национальной безопасности по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк за несколько недель до текущих событий заявили высокопоставленным израильским представителям, что США «согласны со стратегией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху», подразумевающей смещение эпицентра военных действий еврейского государства на север с целью принудить «Хезболлах» к переговорам. Кроме того, в беседах с израильской стороной в середине сентября Хокстин и Макгурк называли выбранное для операции время подходящим на фоне ослабления шиитского движения в последние месяцы.

При этом, как пишет Politico, в американской администрации не было единогласия в отношении поддержки действий Израиля. Решение еврейского государства об операции в Ливане «вызвало сопротивление некоторых представителей Пентагона, Госдепартамента и разведки США», опасающихся втягивания Вашингтона в ближневосточный конфликт. Источники издания также отмечают, что американская сторона не была посвящена в детали израильской операции и призывала еврейское государство воздерживаться от чрезмерной эскалации, грозящей переходом конфликта в полномасштабную региональную войну.

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